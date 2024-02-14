Ганиева (Ганиева) Эльвира
Место рожденияг.Агрыз РТ
Дата рождения1972
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдеев Равиль
Смерть
2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно