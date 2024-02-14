Ганиева (Ганиева) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганиева (Ганиева) Эльвира

Место рождения

г.Агрыз РТ

Дата рождения

1972

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Равиль

Смерть
2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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