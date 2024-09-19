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Демин Адриан Власович

Место рождения

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Демин Власий Стефанович

Мать: Демина Ирина Антоновна

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.10.1863

Жена: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1864

Дочь: (Демина) Пелагея Адриановна

Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1865

Дочь: (Демина) Параскева Адриановна

Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1872

Сын: Демин Симеон Адрианович

Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Демин Николай Адрианович

Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Демин Иоанн Адрианович

Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1874

Сын: Демин Николай Адрианович

Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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