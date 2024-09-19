Демин Адриан Власович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Демин Власий Стефанович
Мать: Демина Ирина Антоновна
Бракосочетание
20.10.1863
Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1864
Дочь: (Демина) Пелагея Адриановна
Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)
Рождение ребёнка
11.10.1865
Дочь: (Демина) Параскева Адриановна
Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)
Рождение ребёнка
11.04.1872
Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)
Рождение ребёнка
14.05.1873
Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)
Рождение ребёнка
14.05.1873
Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)
Рождение ребёнка
30.11.1874
Мать ребёнка: Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)
Смерть
Неизвестно