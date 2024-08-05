Волосухина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосухина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосухин Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
10.11.1941

Сын: Волосухин Николай Егорович

Отец ребёнка: Волосухин Егор Сергеевич

Нижненикольский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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