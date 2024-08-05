Волосухина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1941
Сын: Волосухин Николай Егорович
Отец ребёнка: Волосухин Егор Сергеевич
Нижненикольский, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно