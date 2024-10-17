Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Анисимов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Симеон Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Анисимов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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