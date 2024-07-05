Зайцева Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Зайцева Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Васильевич
Место жительства
1952
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Рождение ребёнка
05.10.1954
Сын: Зайцев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Васильевич
Смерть
Неизвестно