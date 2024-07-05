Зайцева Лидия Ивановна 03.10.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Лидия Ивановна

Зайцева Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Зайцев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Зайцева Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Место жительства
1952
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1952 - 1954, 1973 - 1975 жили в д.Криуши, Шахунский район
Рождение ребёнка
05.10.1954

Сын: Зайцев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Васильевич

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.