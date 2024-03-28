Ирина Прокоп(ф)ьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
В исповедальной росписи 1841г ему 31г В исповедальной росписи 1862 ему 52 г.
Рождение ребёнка
23.02.1829
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Василий Иванов
Манастырщина, Торопецкий уезд, Псковская губерния
МК от 1829г 24/24февраля, запись N12
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно