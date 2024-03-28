Ирина Прокоп(ф)ьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Прокоп(ф)ьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

В исповедальной росписи 1841г ей 49 л.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

В исповедальной росписи 1841г ему 31г В исповедальной росписи 1862 ему 52 г.
Рождение ребёнка
23.02.1829

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Василий Иванов

Манастырщина, Торопецкий уезд, Псковская губерния
МК от 1829г 24/24февраля, запись N12
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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