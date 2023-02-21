Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

2008 г.р.

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
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