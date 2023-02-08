Мамонтов Димитрий Порфиров
Место рождения
Дата рождения25.10.1845
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Мамонтова Александра Максимова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Мамонтов Спиридон Димитров
Мать ребёнка: Мамонтова Александра Максимова
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Попова (Мамонтова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мамонтова Александра Максимова
Смерть
1949
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно