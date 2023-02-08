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Мамонтов Димитрий Порфиров

Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.10.1845

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1845

Отец: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Мать: Мамонтова Марья Фаддеева

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Александра Максимова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Мамонтова Александра Максимова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мамонтов Спиридон Димитров

Мать ребёнка: Мамонтова Александра Максимова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Попова (Мамонтова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мамонтова Александра Максимова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1949
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

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