Халикова (Аглиуллина) Уми (У) Гульсум Бакыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халикова (Аглиуллина) Уми (У) Гульсум Бакыевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1900

Дата смерти

25.05.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1900

Отец: Аглиуллин Бакый

Мать: Губайда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халикова) Гульнур Абдрахмановна

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиков Зинур Абдрахманович

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халикова) Матхия Абдрахмановна

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.05.1984

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