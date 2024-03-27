Халикова (Аглиуллина) Уми (У) Гульсум Бакыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1900
Дата смерти25.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1900
Отец: Аглиуллин Бакый
Мать: Губайда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халикова) Гульнур Абдрахмановна
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиков Зинур Абдрахманович
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халикова) Матхия Абдрахмановна
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
05.05.1926
Рождение ребёнка
?.02.1928
Рождение ребёнка
27.08.1938
Смерть
25.05.1984