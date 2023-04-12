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Faoussek Ivan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Faoussek Alexandre

Мать: Фаусек / Faoussek Антонина Ivanovna

Смерть
1919
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