Нуретдинова (Нуретдинова) Зайтуна Нуретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуретдинова (Нуретдинова) Зайтуна Нуретдиновна

Место рождения

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1918

Дата смерти

29.07.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1918

Отец: Нуретдин

Мать: (Халимуллина) Фатима Халимулловна

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагутдинов Мингаз Сагутдинович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагутдинов Мингаз Сагутдинович

Рождение ребёнка
19.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагутдинов Мингаз Сагутдинович

Смерть
29.07.2011

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