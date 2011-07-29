Нуретдинова (Нуретдинова) Зайтуна Нуретдиновна
Место рождения
Дата рождения07.01.1918
Дата смерти29.07.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1918
Отец: Нуретдин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагутдинов Мингаз Сагутдинович
Рождение ребёнка
19.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагутдинов Мингаз Сагутдинович
Смерть
29.07.2011