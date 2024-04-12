Митропан Владимир Федосеевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1954
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954
Рождение ребёнка
01.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пирятин, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2003
Владимир, город Владимир, Владимирская область