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Митропан Владимир Федосеевич

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Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

23.01.1954

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954

Отец: Митропан Федосий Терентиевич

Мать: Митропан Татьяна Карповна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пирятин, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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