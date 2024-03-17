Вдовина Гликерия Степановна (Стефановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Гликерия Степановна (Стефановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
16.04.1908

Сын: Вдовин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под#88 мужского пола, родители д. Березовца запасной рядовой Дмитрий Сергеев Вдовин и жена Гликерия Степанова, оба православные. Восприемники: д. Мелехова крестьянские дети Констан... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1910

Дочь: (Вдовина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #21 женского пола, родители д. Березовца крестьянин Д. С. Вдовин и жена Гликерия Степанова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянский сын Федор Алипиев Кондрать... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Вдовин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #15 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Д. С. Вдовин и жена Гликерия Степанова, оба православные. Восприемники: д. Мелехова крестьянский сын Константин Степанов Пер... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1913

Сын: Вдовин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #200 мужского пола, родители д. Березовец крестьянин Д. С. Вдовин и жена Гликерия Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянский сын Иаков Алимпиев Кондра... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1916

Дочь: (Вдовина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Номер записи № 70 Июль. Родилась 12 / крестили 15 Анастасия – родители: Грузинской волости, дер.Березовца кр-н Дмитрий Сергеев ВДОВИН и законная жена его Гликерия Стефанова, оба православные Восприемн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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