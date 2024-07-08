Кузина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1958
Дочь: Новичук (Кузина) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.1969
Дочь: Храброва (Кузина) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Владимирович
Смерть
Неизвестно