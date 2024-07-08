Кузина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
23.10.1958

Дочь: Новичук (Кузина) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1969

Дочь: Храброва (Кузина) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузин Дмитрий Владимирович

Смерть
Неизвестно

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