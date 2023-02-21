Шершнев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершнев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1969

Отец: не указан

Мать: Романова Валентина Николаевна

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