Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1770

Муж: Мартынович Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Мартынович Игнат Кузьмич

Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Мартынович) Зиновья? Кузьмовна

Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мартынович Денис Кузьмич

Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Мартынович Роман Кузьмич

Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мартынович Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мартынович Наум Кузьмич

Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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