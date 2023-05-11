Мартынович (Евменова) Аксения Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Мартынович) Зиновья? Кузьмовна
Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Мартынович Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно