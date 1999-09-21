Казакова (Пучинская) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Пучинская) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1963

Дата смерти

21.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1963

Отец: Пучинский Василий

Мать: Пучинская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1982

Дочь: Керова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Казаков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
04.12.1984

Дочь: Цылëва Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Казаков Сергей Алексеевич

Смерть
21.09.1999
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