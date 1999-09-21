Казакова (Пучинская) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1963
Дата смерти21.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1963
Отец: Пучинский Василий
Рождение ребёнка
22.07.1982
Дочь: Керова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Казаков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1984
Дочь: Цылëва Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Казаков Сергей Алексеевич
Смерть
21.09.1999