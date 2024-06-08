(Махинова) Василиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1909
Дата смерти23.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1938
Дочь: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Махинов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.06.1941
Отец ребёнка: Махинов Илья Дмитриевич
Смерть
23.07.1980