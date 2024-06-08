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(Махинова) Василиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1909

Дата смерти

23.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махинов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.05.1938

Дочь: Семёнова (Махинова) Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Махинов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.06.1941

Сын: Махинов Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Махинов Илья Дмитриевич

Смерть
23.07.1980

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