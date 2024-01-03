Данилов Владимир
Место рожденияХимки, Московская область
Дата рождения05.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1973
Отец: Пипко Виктор
Мать: Пипко (Данилова) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Программист
Рождение ребёнка
23.02.1998
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Данилова (Аполонова) Ольга
Рождение ребёнка
20.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова (Аполонова) Ольга