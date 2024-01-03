Данилов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Владимир

Данилов Владимир

Место рождения

Химки, Московская область

Дата рождения

05.12.1973

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1973

Отец: Пипко Виктор

Мать: Пипко (Данилова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова (Аполонова) Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
Программист
Рождение ребёнка
23.02.1998

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Данилова (Аполонова) Ольга

Рождение ребёнка
20.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова (Аполонова) Ольга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.