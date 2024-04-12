Тохтамыш (Харт) Мария Киприоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
08.11.1868
Рождение ребёнка
10.06.1869
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.01.1872
Дочь: Евгения Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.01.1874
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.05.1876
Дочь: Узбек София Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.09.1878
Дочь: Кирякулова Евфимия Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.03.1881
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич
Смерть
Неизвестно