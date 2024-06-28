Грибкова (Егорова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибкова (Егорова) Пелагея Алексеевна

Грибкова (Егорова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Никита Иванов

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Бракосочетание
24.01.1874 ст.

Муж: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1880 ст.

Сын: Грибков Александр Иванович

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1883

Дочь: Грибкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1885 ст.

Дочь: Грибкова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.

Дочь: Грибкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.

Дочь: Грибкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1892 ст.

Сын: Грибков Василий Иванович

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1896 ст.

Дочь: Грибкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.