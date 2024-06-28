Грибкова (Егорова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Бракосочетание
24.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1880 ст.
Сын: Грибков Александр Иванович
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
31.10.1883
Дочь: Грибкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.1885 ст.
Дочь: Грибкова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.
Дочь: Грибкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
19.04.1891 ст.
Дочь: Грибкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
07.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1896 ст.
Дочь: Грибкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно