Куранова Наталия Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения30.06.1903 ст.
Дата смерти16.08.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1903 ст.
Восприемники: Астраханский мещанин Иван Иванович Барабанов и Красноярская мещанка Зиновия Александровна Захарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 33 номер 86
Смерть
16.08.1905 ст.
умерла в возрасте 2 лет от воспаления легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 33 номер 70