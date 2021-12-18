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Куранова Наталия Гаврииловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.06.1903 ст.

Дата смерти

16.08.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1903 ст.

Отец: Куранов Гавриил Александрович

Мать: Куранова (Давыденкова) Мария Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Иван Иванович Барабанов и Красноярская мещанка Зиновия Александровна Захарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 33 номер 86
Смерть
16.08.1905 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 2 лет от воспаления легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 33 номер 70

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