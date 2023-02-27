Горбунова Агафия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Агафия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Около 1910 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Горбунов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Горбунов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно

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