Горбунова Агафия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Горбунов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Горбунов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно