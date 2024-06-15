Козырев Сидор (Исидор) Родионов 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКозырев Сидор (Исидор) Родионов

Козырев Сидор (Исидор) Родионов

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Козырев Родион Макаров

Мать: Матрена Михайлова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1824

Сын: Козырев Фома Сидоров

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Козырев Афиноген Сидоров

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1832

Сын: Козырев Ульян Сидоров

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козырев Андрей Сидоров

Мать ребёнка: Акулина Егорова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1848
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.