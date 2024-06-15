Козырев Сидор (Исидор) Родионов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Козырев Родион Макаров
Мать: Матрена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1824
Сын: Козырев Фома Сидоров
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
15.06.1832
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Акулина Егорова
Смерть
1848