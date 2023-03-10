Чирков Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.03.1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Чирков Иван

Мать: Чиркова Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
?.03.1952
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