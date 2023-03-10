Чирков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.03.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Чирков Иван
Мать: Чиркова Феоктиста
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
?.03.1952