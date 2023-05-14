Беркутов МАнсур Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1950
Отец: Беркутов Закир Юсупович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1977
Сын: Беркутов Тимур Мансурович
Мать ребёнка: Беркутова Амина Гиноятовна
Рождение ребёнка
22.01.1982
Дочь: Беркутова Динара Мансурова
Мать ребёнка: Беркутова Амина Гиноятовна
Смерть
Неизвестно