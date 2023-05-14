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Беркутов МАнсур Закирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1950

Отец: Беркутов Закир Юсупович

Мать: Газизова Марьям Гарифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова Амина Гиноятовна

Рождение ребёнка
16.03.1977

Сын: Беркутов Тимур Мансурович

Мать ребёнка: Беркутова Амина Гиноятовна

Рождение ребёнка
22.01.1982

Дочь: Беркутова Динара Мансурова

Мать ребёнка: Беркутова Амина Гиноятовна

Смерть
Неизвестно

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