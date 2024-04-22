Шерстянкин Евлампий Евстифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Евлампий Евстифеевич

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Шерстянкин Иван Евлампиевич

Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
10.11.1902

Сын: Шерстянкин Михаил Евлампиевич

Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)

Кругловск
Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: Шерстянкина Анфиса Евлампиевна

Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)

Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Шерстянкина Екатерина Евлампиевна

Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.03.1913

Сын: Шерстянкин Георгий Евлампиевич

Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)

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