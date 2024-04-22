Шерстянкин Евлампий Евстифеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шерстянкин Иван Евлампиевич
Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
10.11.1902
Сын: Шерстянкин Михаил Евлампиевич
Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)
Кругловск
Рождение ребёнка
06.04.1908
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Шерстянкина Екатерина Евлампиевна
Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)
Рождение ребёнка
28.03.1913
Сын: Шерстянкин Георгий Евлампиевич
Мать ребёнка: Шерстянкина Гликерия (Лукерия) Стефановна (Степановна)
Бракосочетание
Неизвестно