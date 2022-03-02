Кашпур Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1945
Дата смерти02.03.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1945
Отец: Кашпур Николай Ильич
Мать: Кашпур Ирина Никифоровна
Бракосочетание
18.10.1967
Жена: Кашпур Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1968
Дочь: Крапивянкая Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Кашпур Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1974
Мать ребёнка: Кашпур Феодосия Петровна
Смерть
02.03.2022