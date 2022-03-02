Кашпур Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашпур Виктор Николаевич

Кашпур Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1945

Дата смерти

02.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1945

Отец: Кашпур Николай Ильич

Мать: Кашпур Ирина Никифоровна

Бракосочетание
18.10.1967

Жена: Кашпур Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
11.07.1968

Дочь: Крапивянкая Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Кашпур Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
13.05.1974

Сын: Кашпур Роман Викторович

Мать ребёнка: Кашпур Феодосия Петровна

Смерть
02.03.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close