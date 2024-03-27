Семенов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1901
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1901
Отец: Семенов Григорий
Мать: Семенова Феодосия
Рождение ребёнка
25.06.1925
Дочь: Бобкова Любовь
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Оренбургская область, село Тугустемир
Рождение ребёнка
01.04.1929
Дочь: Маликова Александра
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Рождение ребёнка
10.03.1937
Сын: Семенов Борис
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Александр
Мать ребёнка: Семенова Дарья
Смерть
1936
Оренбургская область, село Тугустемир