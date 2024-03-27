Семенов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Дмитрий

Семенов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1901

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1901

Отец: Семенов Григорий

Мать: Семенова Феодосия

Рождение ребёнка
25.06.1925

Дочь: Бобкова Любовь

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Оренбургская область, село Тугустемир
Рождение ребёнка
01.04.1929

Дочь: Маликова Александра

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Семенов Борис

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр

Мать ребёнка: Семенова Дарья

Смерть
1936
Оренбургская область, село Тугустемир
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close