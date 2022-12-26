Никулина Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти03.04.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Павел
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дедловская (Никулина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Щербинина-Жукова (Никулина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Капустина (Никулина) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Никулина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Никулина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Никулина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Никулина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Никулина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван
Смерть
03.04.1944