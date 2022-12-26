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Никулина Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

03.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Павел

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дедловская (Никулина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Щербинина-Жукова (Никулина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Капустина (Никулина) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Никулина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Никулина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Никулина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Никулина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Никулина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван

Смерть
03.04.1944

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