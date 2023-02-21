Ходырева (Кувалдиных) Пелагея Юдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырева (Кувалдиных) Пелагея Юдиновна

Ходырева (Кувалдиных) Пелагея Юдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: София Петровна

Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Ходырев Акил Петрович

Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Ходырев Филип Петрович

Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич

Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.

Сын: Ходырев Иван Петрович

Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Петр Фокеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close