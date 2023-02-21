Ходырева (Кувалдиных) Пелагея Юдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: София Петровна
Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1793 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Петр Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно