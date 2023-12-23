Шевина (Чернышенко) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевина (Чернышенко) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1961

Отец: Чернышенко Иван Васильевич

Мать: Чернышенко Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1986

Сын: Шевин Антон Александрович

Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
14.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич

Харитоново завьяловский район алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.2001

Дочь: Шевина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевин Александр Александрович

Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевин Александр Анатольевич

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