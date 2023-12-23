Шевина (Чернышенко) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1961
Рождение ребёнка
20.10.1986
Сын: Шевин Антон Александрович
Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
14.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич
Харитоново завьяловский район алтайский край
Рождение ребёнка
15.01.2001
Дочь: Шевина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевин Александр Александрович
Отец ребёнка: Шевин Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно