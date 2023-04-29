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Ленская Надежда Сергевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1980

Отец: Сафонов Сергей Григорьевич

Мать: Ленская Наталья Николаевна

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