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Ленская Надежда Сергевна
Ленская Надежда Сергевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1980
Пол
Женский
Отец
Сафонов Сергей Григорьевич
1956 г.р.
Мать
Ленская Наталья Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1980
Отец:
Сафонов Сергей Григорьевич
Мать:
Ленская Наталья Николаевна
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