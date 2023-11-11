Рябцева Дарья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич)
Рождение ребёнка
08.05.1922
Дочь: Антушева (Рябцева) Евгения Даниловна
Отец ребёнка: Рябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич)
Смерть
Неизвестно