Рябцева Дарья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцева Дарья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1922 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич)

Рождение ребёнка
08.05.1922

Дочь: Антушева (Рябцева) Евгения Даниловна

Отец ребёнка: Рябцев Данил Аганович (Аронович) (Гапсеевич)

Смерть
Неизвестно

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