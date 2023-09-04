Давыдов Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1924
Дочь: Духович Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Давыдов Митрофан Егорович
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Григорий Егорович
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Дочь 3
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Дочь 4
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно