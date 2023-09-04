Давыдов Егор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1924

Дочь: Духович Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Давыдов Митрофан Егорович

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Григорий Егорович

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Дочь 3

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Дочь 4

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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