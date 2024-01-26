Михеев Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколенко (Михеева?) Лия Алексеевна

Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михеева?) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламброзо (Михеева?) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко (Михеева?) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: Жевелёва (Михеева?) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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