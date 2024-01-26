Михеев Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколенко (Михеева?) Лия Алексеевна
Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михеева?) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ламброзо (Михеева?) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко (Михеева?) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: Жевелёва (Михеева?) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно