Митяшин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митяшин Петр Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Митяшина Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Митяшина Глафира

Рождение ребёнка
22.04.1952

Сын: Митяшин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1956

Сын: Митяшин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Митяшина Глафира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васянкина Митяшина Таисья Васильевна

Мать ребёнка: Митяшина Глафира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митяшина Глафира

Смерть
Неизвестно
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