Митяшин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митяшин Петр Павлович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Митяшина Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Митяшина Глафира
Рождение ребёнка
22.04.1952
Сын: Митяшин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1956
Сын: Митяшин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Митяшина Глафира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васянкина Митяшина Таисья Васильевна
Мать ребёнка: Митяшина Глафира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митяшина Глафира
Смерть
Неизвестно