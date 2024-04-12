Милованова Мария
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Милованов Федор (Петр) Трофимович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Милованов Федор (Петр) Трофимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Милованов Федор (Петр) Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно