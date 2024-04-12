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Милованова Мария

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Милованов Федор (Петр) Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Милованов Яков Федорович

Отец ребёнка: Милованов Федор (Петр) Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Милованов Федор (Петр) Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милованов Федор (Петр) Трофимович

Смерть
Неизвестно
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