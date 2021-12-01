Хайдаров Сохибназар Аланазарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1967
Дата смерти01.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1990
Сын: Хайдаров Диловар Сохибназарович
Мать ребёнка: Хамидова Рано Исломидиновна
Рождение ребёнка
01.01.1996
Сын: Хайдаров Адиси Сохибназарович
Мать ребёнка: Хамидова Рано Исломидиновна
Рождение ребёнка
17.08.1999
Дочь: Хайдарова Таманно Сохибназаровна
Мать ребёнка: Хамидова Рано Исломидиновна
Смерть
01.12.2021