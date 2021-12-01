Хайдаров Сохибназар Аланазарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдаров Сохибназар Аланазарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1967

Дата смерти

01.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидова Рано Исломидиновна

Рождение ребёнка
20.11.1990

Сын: Хайдаров Диловар Сохибназарович

Мать ребёнка: Хамидова Рано Исломидиновна

Рождение ребёнка
01.01.1996

Сын: Хайдаров Адиси Сохибназарович

Мать ребёнка: Хамидова Рано Исломидиновна

Рождение ребёнка
17.08.1999

Дочь: Хайдарова Таманно Сохибназаровна

Мать ребёнка: Хамидова Рано Исломидиновна

Смерть
01.12.2021

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