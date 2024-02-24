Россихина (Старикова) Фекла Екимовна
Место рожденияс.Кемское, Казачинский район Красноярский край
Дата рождения17.09.1864
Дата смерти08.09.1949
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1864
с.Кемское, Казачинский район Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.1885
Отец ребёнка: Россихин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1889
Отец ребёнка: Россихин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1949