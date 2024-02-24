Россихина (Старикова) Фекла Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россихина (Старикова) Фекла Екимовна

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Место рождения

с.Кемское, Казачинский район Красноярский край

Дата рождения

17.09.1864

Дата смерти

08.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1864

Отец: Стариков Еким Прохорович

Мать: Старикова Екатерина Петровна

с.Кемское, Казачинский район Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.1885

Сын: Россихин Ефрем Сергеевич

Отец ребёнка: Россихин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Россихин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Россихин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россихин Сергей Иванович

Смерть
08.09.1949
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