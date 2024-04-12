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Шикалов Роман Анатольевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1977

Отец: Шикалов Анатолий Федорович

Мать: Шикалова Любовь Валентиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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