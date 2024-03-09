Флор Федоров
Место рожденияс. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Дата рождения1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федор Андреев
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Флоров
Мать ребёнка: ? ?
с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Екатерина Флорова
Мать ребёнка: ? ?
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: ? ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Соболевский Алексей Флоров
Мать ребёнка: ? ?