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Флор Федоров

Место рождения

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федор Андреев

Мать: не указана

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Флоров

Мать ребёнка: ? ?

с. Зарайское, Горбунихинская волость, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Екатерина Флорова

Мать ребёнка: ? ?

Рождение ребёнка
1818

Сын: Зарайский Стефан Флоров

Мать ребёнка: ? ?

Рождение ребёнка
1818

Сын: Соболевский Алексей Флоров

Мать ребёнка: ? ?

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