Лушникова Лукия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1893 ст.
Дата смерти12.10.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1893 ст.
Отец: Лушников Иван Евграфович
Мать: Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1923
Дочь: Лушникова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Лушников Сергей Максимович
Смерть
12.10.1974
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область