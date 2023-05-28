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Лушникова Лукия Ивановна

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Место рождения

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.12.1893 ст.

Дата смерти

12.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1893 ст.

Отец: Лушников Иван Евграфович

Мать: Анна Матвеевна

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушников Сергей Максимович

Рождение ребёнка
01.11.1923

Дочь: Лушникова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Лушников Сергей Максимович

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
12.10.1974
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

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