Савелий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Мина Савельев

Мать ребёнка: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Григорий Савельев

Мать ребёнка: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Ошибочно указан во второй ревизии живым и переведённым в дер. Матюгино. Однако согласно исповедным росписям 1730-50-х гг. и отказной книге 1755 г. там это был другой человек - Савелий (Савва) Прокофье... Показать все

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