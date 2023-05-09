Савелий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Мина Савельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Григорий Савельев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1738
Ошибочно указан во второй ревизии живым и переведённым в дер. Матюгино. Однако согласно исповедным росписям 1730-50-х гг. и отказной книге 1755 г. там это был другой человек - Савелий (Савва) Прокофье... Показать все