Пыльнев Андрей Вениаминович
Место рождения
Дата рождения19.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968
Бракосочетание
11.03.1989
Рождение ребёнка
02.07.1991
Дочь: Пыльнева Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Кривицкая Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
19.05.2000
Дочь: Пыльнева Кристина Андреевна
Мать ребёнка: Кривицкая Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
26.03.2011
Сын: Пыльнев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Пыльнева Юлия
Развод
2014
Бракосочетание
16.11.2018
Жена: Пыльнева Юлия