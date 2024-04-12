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Пыльнев Андрей Вениаминович

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Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

19.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968

Отец: Пыльнев Вениамин Александрович

Мать: Пыльнева Александра Никитична

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
11.03.1989

Жена: Кривицкая Ирина Леонидовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.07.1991

Дочь: Пыльнева Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Кривицкая Ирина Леонидовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.05.2000

Дочь: Пыльнева Кристина Андреевна

Мать ребёнка: Кривицкая Ирина Леонидовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.03.2011

Сын: Пыльнев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Пыльнева Юлия

Белово, Беловский, Кемеровская область
Развод
2014

Жена: Кривицкая Ирина Леонидовна

Бракосочетание
16.11.2018

Жена: Пыльнева Юлия

Белово, Беловский, Кемеровская область
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