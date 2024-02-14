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Файзуллин Хайрулла Абдуллович

Место рождения

д.Аксарово Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

15.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: Файзуллин Абдулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина (Абдрахманова) Миникамал Муллагалеевна

Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина (Абдрахманова) Миникамал Муллагалеевна

Рождение ребёнка
14.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина (Абдрахманова) Миникамал Муллагалеевна

Смерть
15.09.1977
Похороны
Неизвестно

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