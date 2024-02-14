Файзуллин Хайрулла Абдуллович
Место рожденияд.Аксарово Куюргазинский район БАССР
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти15.09.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Отец: Файзуллин Абдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина (Абдрахманова) Миникамал Муллагалеевна
Рождение ребёнка
14.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина (Абдрахманова) Миникамал Муллагалеевна
Рождение ребёнка
14.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина (Абдрахманова) Миникамал Муллагалеевна
Смерть
15.09.1977
Похороны
Неизвестно