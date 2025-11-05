Бунтина Татьяна
женский, родилась 28.02.1960
ОтецДмитрийНеизвестно г.р.
Супруги
Бунтин Геннадий13.06.1959 г.р.
Дети
Бунтин Дмитрий13.05.1984 г.р.
Бунтин Сергей02.04.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1960
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Геннадий
Рождение ребёнка
13.05.1984
Сын: Бунтин Дмитрий
Отец ребёнка: Бунтин Геннадий
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.1987
Сын: Бунтин Сергей
Отец ребёнка: Бунтин Геннадий
Москва, город федерального значения Москва