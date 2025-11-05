Бунтина Татьяна 28.02.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бунтина Татьяна

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 28.02.1960

Отец
ДмитрийНеизвестно г.р.
Супруги
Бунтин Геннадий13.06.1959 г.р.
Дети
Бунтин Дмитрий13.05.1984 г.р.
Бунтин Сергей02.04.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1960

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Геннадий

Рождение ребёнка
13.05.1984

Сын: Бунтин Дмитрий

Отец ребёнка: Бунтин Геннадий

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
02.04.1987

Сын: Бунтин Сергей

Отец ребёнка: Бунтин Геннадий

Москва, город федерального значения Москва

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