Огородникова Анна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Анна Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Огородников Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Огородников Степан Ильич

Рождение ребёнка
18.06.1874

Сын: Огородников Иван Степанович

Отец ребёнка: Огородников Степан Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панагея? Степановна

Отец ребёнка: Огородников Степан Ильич

Смерть
После 1917
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