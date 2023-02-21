Огородникова Анна Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1872
Сын: Огородников Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Огородников Степан Ильич
Рождение ребёнка
18.06.1874
Сын: Огородников Иван Степанович
Отец ребёнка: Огородников Степан Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панагея? Степановна
Отец ребёнка: Огородников Степан Ильич
Смерть
После 1917