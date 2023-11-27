Константинова Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1907
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
год не точно, дата со слов мамы
Рождение ребёнка
23.05.?
Дочь: Барчук (Константинова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Иван Иванович
Смерть
2000