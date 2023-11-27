Константинова Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

год не точно, дата со слов мамы
Рождение ребёнка
23.05.?

Дочь: Барчук (Константинова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Иван Иванович

Смерть
2000

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