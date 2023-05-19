Василиса Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1803

Дочь: Марья Захарова

Отец ребёнка: Захар Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1804

Сын: Александр Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мавра Захарова

Отец ребёнка: Захар Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Василиса Захарова

Отец ребёнка: Захар Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1815

Сын: Павел Захарович

Отец ребёнка: Захар Осипов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1839
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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