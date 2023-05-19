Василиса Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1803
Дочь: Марья Захарова
Отец ребёнка: Захар Осипов
Рождение ребёнка
30.08.1804
Сын: Александр Захарович
Отец ребёнка: Захар Осипов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мавра Захарова
Отец ребёнка: Захар Осипов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Василиса Захарова
Отец ребёнка: Захар Осипов
Рождение ребёнка
09.12.1815
Сын: Павел Захарович
Отец ребёнка: Захар Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839